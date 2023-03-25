25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ağaoğlu da kongrede. Trabzonspor'da Genel Kurul Toplantısı başladı

Ağaoğlu da kongrede. Trabzonspor'da Genel Kurul Toplantısı başladı

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı başladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:28
Takip Et

Trabzonspor'da sıcak saatler. Toplantı başladı

Ağaoğlu da kongrede. Trabzonspor'da Genel Kurul Toplantısı başladı
+
Aa
-

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

AĞAOĞLU DA KONGREDE
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye geldi.

Ağaoğlu'nun yanı sıra yeni yönetimde yer almayan eski yöneticilerden Şemsetdin Hancı, Müminhan Bilgin ve Ömer Sağıroğlu gibi isimler de genel kurula katıldı.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Bordo-mavili kulüpte ilk kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender, Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
1
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
3
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
4
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
6
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.