Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Sivas'ta oynayabilecek mi?

Milli Takım'ın, Galler ile oynadığı maçta sakatlanan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan haber bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Sivas'ta oynayabilecek mi?

Turgay Beşyıldız-YENIÇAĞ

Trabzonspor, pazartesi akşamı oynayacağı Sivasspor karşılaşması için, son hazırlıklarını yarın sabah kendi tesislerinde tamamlayıp, öğleden sonra özel bir uçakla Sivas’a hareket edecek.

Takım içerisinde sadece Hırvat Orsic’in sakatlığı devam eden bordo-mavililerde, takımla beraber çalışan Fernandez ve Hüseyin, sakatlıklarını atlatmak üzere, ama henüz hazır değiller.

Hırvatistan A Milli Takım kampından sakat dönen Teklic’in durumu ile Galler maçında sakatlanan kaleci Uğurcan’ın oynayıp oynamayacağı ya da maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın netlik kazanacak.

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Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde, bugünkü idmanı tamamlayan Trabzonspor yarın öğlen idmanı ile hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Öğleden sonra özel bir uçakla Sivas’a hareket edecek olan bordo mavili kafile, maçın oynanacağı saatlerde, havanın -3 ya da -4 olmasına karşı da son hazırlıklarını yapıyor.

İCRA HABERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Öte yandan, bugün sosyal paylaşım sitelerinde ve Trabzon’daki yerel bir gazetede çıkan; Kasımpaşa, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın bonservis bedeli taksitleri gecikti diye, Trabzonspor’u icraya verdi haberi yalanlandı.
Konuyla ilgili olarak kulübün yetkili bir yönetim kurulu üyesi, "Bu zorlu maçtan iki gün önce, böyle bir düşündürücü haber yapılması, hem de bir yerel gazetede enteresan doğrusu! Ödemede gecikme olmuştur, doğrudur. Bunlar olağan ama halledilecektir. Yalnız kulübümüzün icraya verildiği konusu asla gerçek değildir’’ diyerek, bu habere olan sitemini dile getirdi.

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