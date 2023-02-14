14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor taraftarı Basel maçında tezahürat yapmayacak

Trabzonspor taraftarı Basel maçında tezahürat yapmayacak

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacakları maçta taraftarın tezahürat yapmayacağını bildirdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:48
Takip Et

Konferans Ligi'nde Trabzonspor taraftarı Basel maçında tezahürat yapmayacak

Trabzonspor taraftarı Basel maçında tezahürat yapmayacak
+
Aa
-

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Basel maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Ustaoğlu, Trabzonspor'un depremzedelere kısa sürede yaptığı yardımlarla katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor kampanyalara öncülük etti. Bundan daha iyi bir sosyal sorumluluk olamaz. Trabzonspor gibi markası olan Trabzon'dan şimdiye kadar 500 tır yardım bölgeye ulaştırıldı. Şimdi de depremzedeleri konuk ederek üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. 3 binin üzerinde depremzedeyi şimdiden ilimizde konuk ediyoruz. Evlerini, otellerini açanlara teşekkür ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman da sadece deprem bölgesinde değil, Trabzon'da 500'e yakın kişinin evlerini depremzedelere vermek üzerine kendilerine başvuru yaptığını bildirdi.

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise Basel maçında tribünlerde tezahürat yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız maça gelirken oyuncak getirecek ve bu oyuncaklar depremden etkilenen çocuklarımız için hemen deprem bölgesine gönderilecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımız maça gelmek isterler ise onları seve seve misafir edebiliriz.

Maça gelecek tüm takım taraftarlarımız da renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler. Protokol tribününün tamamını Basel maçı için kulübümüze tahsis ederek, depremzedelere katkı sağlamaya vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz."

Ziyarette, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ile Coşkun Öztürk de hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
4
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
5
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
6
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
7
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi
﻿Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi
﻿Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi
﻿Deprem bölgesine 2 tır yem gönderildi
﻿Deprem bölgesine 2 tır yem gönderildi
﻿Deprem bölgesine 2 tır yem gönderildi
﻿Malatya ve Hatay yine sallandı
﻿Malatya ve Hatay yine sallandı
﻿Malatya ve Hatay yine sallandı
﻿Deprem bölgesinde 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip ülkesine döndü
﻿Deprem bölgesinde 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip ülkesine döndü
﻿Deprem bölgesinde 31 kişiyi kurtaran Bulgar ekip ülkesine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.