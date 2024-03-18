Trabzon’da yaşanan rezilliğin bütün görüntüleri yayınlandı! Savcılar delil dosyasına koyacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçtan sonra yaşanan tatsız olaylar nedeniyle soruşturma açıldığını bildirdi. Maç sonrası sahaya atlayan taraftarların kimlik tespiti ve olaylarla ilgili incelemeler başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ise, maç esnasında ve sonrasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yetkililer ve temsilcilerle temas içinde olduklarını duyurdu. İşte Trabzon’daki skandal akşamda yaşanan olayların bütün görüntüleri…