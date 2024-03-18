Trabzon’da yaşanan rezilliğin bütün görüntüleri yayınlandı! Savcılar delil dosyasına koyacak

Fenerbahçe’nin 3-2 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından, Trabzonsporlu taraftalar sahaya akın etti.
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe oyunculara saldırdı, futbolcular da karşılık verdi. Bakan Yerlikaya, sporun fair play ile bütünleşmesi gerektiğini ve futbol alanlarında şiddet içeren davranışların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu ise, maç esnasında ve sonrasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yetkililer ve temsilcilerle temas içinde olduklarını duyurdu.
Uzun süre hafızalardan silinmeyecek akşamla ilgili yayınlanan bütün görüntüler şöyle:
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