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Trabzonspor’u karıştıran olay: Yanlışlıkla canlı yayın açıp yönetimi eleştirdiler

Trabzonspor YouTube kanalında bugün ekrana gelen bir canlı yayın ortalığı karıştırdı. Deneme çekimi yaptıklarını zanneden ancak bilmeden canlı yayına giren kulüp çalışanları yönetimi eleştirdi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 23:13
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Trabzonspor’u karıştıran olay: Yanlışlıkla canlı yayın açıp yönetimi eleştirdiler

Trabzonspor’u karıştıran olay: Yanlışlıkla canlı yayın açıp yönetimi eleştirdiler
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Trabzonspor Kulübü’nün Youtube kanalında bir skandala imza atıldı. Kulüp tesislerindeki antrenman sahasından açılan canlı yayında kulüp personeli, bordo-mavililerin forvet transferlerini eleştirdi.

Kameraya kayıt alan kişinin “Bu paranın nereye gittiğini konuşur musunuz?” dediği duyulurken, görüntüdeki kişi alınan oyunculara rağmen takımdaki forvet eksikliğine tepki göstermesi sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarları da ikiye böldü.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Bir Trabzonspor taraftarının Youtube’da açılan canlı yayını kayda alıp Twitter’da paylaşmasının ardından kulüp bir açıklama yayınladı:

“Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir.”

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