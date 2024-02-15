Trabzonspor'un efsanesi Abdülkadir Ömür'ü bombaladı. Olum sen kimsin?

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Trabzonspor'un efsanesi Abdülkadir Ömür'ü bombaladı. Olum sen kimsin?
Ara transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un efsanesi Hami Mandıralı tarafından çok sert bir şekilde eleştirildi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 218 gole imza atan, kulübün efsaneleri arasında yer alan Hami Mandıralı, ara transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür'ü yerden yere vurdu.
Taraftarların protestosunun ardından Abdülkadir Ömür'ün, "Ben bir daha bu formayı giymem" dediğini belirten Hami Mandıalı, "Abdülkadir Ömür sen kimsin? Belediye otobüsü ile geldiğin tesislerden şimdi lüks araban ile ayrılıyordun. Geldiğin yeri unutma. Nankörlük yapma. Trabzonspor büyük bir marka, bunu unutmayın" diye sert konuştu.

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