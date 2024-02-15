Fenerbahçe 46 sayı farkla kazandı 23'te 23 yaptı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında; Fenerbahçe Alagöz Holding ile Mersin ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 46 sayı farkla 100-54 kazandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding bu sonuçla namağlup liderliğini devam ettirdi.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen konuk ekip ilk periyodu 29-17, devreyi 56-33 ve üçüncü periyodu da 79-46'lık skorlarla önde tamamladı.

Fenerbahçe ligin 25. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak maç 18 Şubat Pazar günü saat 15.00’te başlayacak.

İlkem Yapı Tarsus Spor-Fenerbahçe Alagöz Holding: 54-100

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Cave 16 , Davis 4, Robinson 13, Bogicevic 10, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Cangüven

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 17, Şerife Alperi Onar 16, Collier 23, McBride 14, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 9, Milic 12, Duygu Özen

1. Periyot: 17- 29

Devre: 33- 56

3. Periyot: 46- 79