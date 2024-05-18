Trabzonspor'un gladyatörleri İstanbul'da ortaya çıktı

Trabzonspor, bu sezonun son üç karşılaşmasından önemli olan ilk ayağına çıktı bu akşam. Son 10 maçtır deplasmanda bir kez mağlup edebildiği İstanbul Başakşehir FK önünde, lig 3. lüğünü garantilenmek için kora kor bir mücadele etti.

Sakat oyuncuları; Hüseyin, Trezeguet ve Pepe’nin olmadığı bordo mavililer, ilk 30 dakikalık bölümde turuncu lacivertlilerden, deyim yerindeyse sahada iyi dayak yedi ama oyunda ilk sarı kartı konuk ekipten Mendy yedi.

Sadece sakat olan Abeid’in eksik olduğu Boz Baykuşların, cezalı teknik adamı Çağdaş Atan 90 dakikayı tribünden izlerken, yedek kulübesini yardımcısına teslim etti.

İlk 45 dakikada iyi bir mücadele ve karşılıklı kaçan net gol pozisyonları vardı.

Yalnız uzatmaların kaderleri değiştirdiği bu arenada, takıma geldikten sonra oynadıkları kısa sürede 7. asistini yapan Thomas Meunier ve 15’ nci golünü atan Paul Onuachu adlı gladyatörler unutulunca, bu ikili takımlarını devre arasına 1-0 galip yolladı.

Lig 3. lüğü ve UEFA Konferans Ligi’ni garantilemek için bir puanın yettiği Karadeniz ekibi, hazırlanışı çok şık olan bu golle 2. yarıya avantajlı başlarken, kendi alanında savunmanın duvar setini daha dikkatli yapmaya başladı. Çünkü; bu tür maçlar hata kaldırmazdı!

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Son 5 maçta puan kaybetmeyen İstanbul ekibi, bu tılsımı bozmamak için çıktığı ikinci 45 dakikada, oyunu daha fazla rakip sahaya yıkmaya çalıştıysa da, Onuachu’nun bu yarıda da attığı şahane kafa golünün ofsayt olması, onların şansıydı.

Oyunun başından beri Nijeryalı Onuachu’ya kene gibi yapışan Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba, devamlı Onuachu ile didişip sürtünmesinin yanı sıra çok sert oynaması, zaman zaman orta hakem Kaan Numanoğlu’nun gözünden kaçtı diyebilirim.

Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü sona erdikten sonra, her iki takımın yaptığı rotasyonlarda, Abdullah Avcı ilk değişikliğini sakatlanmaması için Onuachu’nun yerine, Enis Destan’ı oyuna dahil ederek gerçekleştirdi.

Maçın 70. dakikasında Onuachu’ya yine yaptığı kasıtlı hareket sonrası, nihayet sarı kartı gören Başakşehirli Ba, sanırım Kaan Numanoğlu’nun yanına giderek şöyle demiştir: ’’Çok teşekkür ederim hocam, bu zamana kadar iyi sabrettin bana!’’

Bu dakikalarda ev sahibinin baskısı artarken, bu yarıda oyuna giren Figueiredo’nun şutu önce savunmaya sonrada bordo mavili kalenin yan direğinden geri gelince, Trabzonspor kulübesi bir ‘ohh’ çekti! Ardından da Başakşehir kalesinin atlattığı gol pozisyonlarında da, sanırım Çağdaş Atan bir ‘Ohh’ demiştir.

Başakşehir deplasmanında ki son 10 maçında tek galibiyeti olan Karadeniz ekibi, bu rakamı ikiye yükseltti. Kaptan Uğurcan’ın sarı kart ile cezalı duruma düşmesi ve son Ankaragücü maçında oynamayacak olması önemsiz olduğu kadar da, gecenin nazar boncuğu olarak duvara asıldı!

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 karşılaşmada a tek mağlubiyeti olan bordo mavililer, bu istatistiğini bu galibiyetle de bozmadı.

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Son sözümde Karadeniz ekibine; kırmızı-beyaz renklerde bir sezon ve sonraki 5 sezon bordo mavili forma olmak üzere, Trabzonspor’un 6 sezon formasını giyen ve bordo mavili forma altında kulübün ilk golünü deplasmanda atan, ahlak abidesi oyuncusu Osman Türk vardı.

Bugün ikindi vaktinde, Trabzon’daki bir cami avlusundan 77 yaşında ebediyete uğurlanırken, bu karşılaşmada bordo mavili oyuncuların siyah bant takmalarının ne sakıncası vardı da takmadılar anlayamadım.

Kurallar mı değişti? Yoksa çok mu gördüler nam-ı diğer Grundig Osman’a?