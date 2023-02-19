Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak

6 şubat gecesi gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili etkiledi. En başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, AdIyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye derinden etkilendi. Birçok ülke seferber oldu ve arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Bunlardan biri de Meksika'ydı.

Meksikalı arama kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo, Adıyaman'da iki kişinin sağ kurtarılmasında önemli rol oynadı. Sonrasında Proteo, enkazın altında can verdi.



TRABZONSPOR'UN KAREOGRAFİSİNİ ALINTILADI

Trabzonspor'un Basel ile oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde açılan kareografi, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Meksika Arama Kurtarma ekibi ise bu gönderiyi alıntılayarak "Uzakta olsak da hep birlikte olacağız. Bizim Héroe Proteo kalbimizde yaşayacak!" ifadeleri kullanıldı.

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