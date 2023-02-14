Güney Azerbaycan takımı Traktör Tebriz taraftarlarından Türkiye'ye duygusal mesaj

İran’da Güney Azerbaycan Türklerini temsil eden Kızılkurtlar lakaplı futbol takımı Traktör Tebriz'in futbol maçında seyirciler, Türkiye’deki deprem felaketinden etkilenen insanları anmayı ihmal etmedi. Güney Azerbaycan Türkü taraftarlar, Tebriz şehrinde oynanan futbol maçında, “Sevinciniz, sevincimizdir. Acınız acımızdır. Başın sağ olsun Azerbaycan-Türkiye” pankartı açtı. Traktör Tebriz taraftarları, Azerbaycan ve Türkiye’nin yanında olduklarını gösteren gösteriler düzenledi. Taraftarlar, “Türkiye başın sağ olsun, Azerbaycan var olsun!” sloganı attı.

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