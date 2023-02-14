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Güney Azerbaycan takımı Traktör Tebriz taraftarlarından Türkiye'ye duygusal mesaj

Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Traktör Tebriz seyircileri depremzedeleri unutmadı. Seyirciler başın sağ olsun Türkiye tezahüratları yaptılar.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:17
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Traktör Tebriz takımının seyircileri depremzedeler için tezahürat yaptı

Güney Azerbaycan takımı Traktör Tebriz taraftarlarından Türkiye'ye duygusal mesaj
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İran’da Güney Azerbaycan Türklerini temsil eden Kızılkurtlar lakaplı futbol takımı Traktör Tebriz'in futbol maçında seyirciler, Türkiye’deki deprem felaketinden etkilenen insanları anmayı ihmal etmedi. Güney Azerbaycan Türkü taraftarlar, Tebriz şehrinde oynanan futbol maçında, “Sevinciniz, sevincimizdir. Acınız acımızdır. Başın sağ olsun Azerbaycan-Türkiye” pankartı açtı. Traktör Tebriz taraftarları, Azerbaycan ve Türkiye’nin yanında olduklarını gösteren gösteriler düzenledi. Taraftarlar, “Türkiye başın sağ olsun, Azerbaycan var olsun!” sloganı attı.

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