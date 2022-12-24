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Şanlıurfa’da çiftçi tarlasını sürerken hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da tarlasını sürmek için traktörüne binen çiftçi, traktör ve ağacın arasına sıkışmış halde bulundu. Kazada çiftçi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:55
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Traktör ve ağacın arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da çiftçi tarlasını sürerken hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde traktörle tarla süren çiftçi, traktör ile ağacın arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesinde meydana geldi. Çiftçi İbrahim Yıldırım, iddiaya göre tarlasını sürmek için traktörüne binip evinden çıktı. Yıldırım’dan uzun süre haber alamayan ailesi, tarlaya gitti. Aile fertleri burada Yıldırım’ı traktör ve ağacın arasına sıkışmış halde buldu. Aile, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım’ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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