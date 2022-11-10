11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trakya’da tarlaya yazılan '10 Kasım Atam İzindeyiz' yazısı havadan görüntülendi

Trakya’da tarlaya yazılan '10 Kasım Atam İzindeyiz' yazısı havadan görüntülendi

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da da düzenlenen törenlerle anıldı. Kırklareli’nde tarlaya yazılan “10 Kasım Atam İzindeyiz” yazısı havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 23:18
Takip Et

Trakya’da tarlaya yazılan '10 Kasım Atam İzindeyiz' yazısı havadan görüntülendi

Trakya’da tarlaya yazılan '10 Kasım Atam İzindeyiz' yazısı havadan görüntülendi
+
Aa
-


Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yılı sebebiyle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da anma törenleri düzenlendi.

Trakya bölgesindeki illerde Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenlerde anıtlara çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Mustafa Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile trafik akışı dururken, tören alanında ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Siren seslerinin sona ermesiyle anıtın önündeki programlar sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programları daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.

Traktörle tarlaya yazılan yazı havadan görüntülendi

10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz kasabasında yaşayan 46 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, tarlaya Atatürk sevgisini yazdı.

23 dönümlük tarlaya saatler süren çalışma sonunda traktör yardımı ile “10 Kasım Atam İzindeyiz” yazdı. Hem çiftçilik hem de fotoğraf sanatçısı olan Tunçkol yanında getirdiği dron ile tarlaya yazdığı yazıyı görüntüledi.

Burak Tunçkol, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84, ölüm yıldönümü nedeniyle tarlaya ‘10 Kasım Atam İzindeyiz’ yazdık. Çünkü Atatürk sevgisi hiçbir şeye değişilmez, cephelerde savaşmış ve bize bu vatanı bırakmış bir devlet adamını anıyoruz. Biz rahatça bu ülkede yaşıyorsak Atatürk’ün sayesindedir. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyorum, hepsinin mekanları cennet olsun. Tarlaya bu yazıyı yazdık ama bu sevgimizi göstermeye yetmiyor. Bu yazımızı yazmak 2-3 saatimi aldı” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
2
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
3
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
4
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
5
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
6
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi
﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi
﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi
﻿Brüksel’de polise bıçaklı saldırı 2 ölü, 1 yaralı
﻿Brüksel’de polise bıçaklı saldırı 2 ölü, 1 yaralı
﻿Brüksel’de polise bıçaklı saldırı 2 ölü, 1 yaralı
﻿Portekiz Milli Takımı açıklandı: Çarpıcı Ronaldo detayı
﻿Portekiz Milli Takımı açıklandı: Çarpıcı Ronaldo detayı
﻿Portekiz Milli Takımı açıklandı: Çarpıcı Ronaldo detayı
﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti
﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti
﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.