10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmet Faraç 10 Kasım'da Atatürk'e yer vermeyen gazeteleri ifşa etti

Mehmet Faraç 10 Kasım'da Atatürk'e yer vermeyen gazeteleri ifşa etti

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Mehmet Faraç 10 Kasım'da Atatürk'e yer vermeyen gazeteleri ifşa etti ve yerden yere vurdu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:45
Takip Et

Mehmet Faraç 10 Kasım'da Atatürk'e yer vermeyen gazeteleri ifşa etti. Yine o gazeteler Atatürk'ü görmedi.

Mehmet Faraç 10 Kasım'da Atatürk'e yer vermeyen gazeteleri ifşa etti
+
Aa
-

Bugün 10 Kasım...Saat 9'u 5 geçe Ata anıldı. Ancak bazı gazeteler Atatürk'ü görmedi, sayfalarında yer vermedi. Yazar Mehmet Faraç ise bu durum yakaladı tek tek o gazeteleri yakaladı ifşa etti. Sosyal Medya üzerinden paylaşımda bulunan Mehmet Faraç şunları söyledi.

"Gazete adı altındaki 5 tane paçavra bugün 10 Kasım'dan tek harf bile söz etmemişler! "Haber kutsal yorum hürdür" derler ya, bunlar gazeteciliğin haber verme ahlakını bile yerle bir etmişler. Diyeceksiniz ki,tetikçi paçavralar bunlar, Atatürk'ü yazsalar ne olur yazmasalar ne olur"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türküm
10.11.2022 17:38
O sözde gazetelerin ismini ne acaba  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.