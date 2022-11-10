Mehmet Faraç 10 Kasım'da Atatürk'e yer vermeyen gazeteleri ifşa etti

Bugün 10 Kasım...Saat 9'u 5 geçe Ata anıldı. Ancak bazı gazeteler Atatürk'ü görmedi, sayfalarında yer vermedi. Yazar Mehmet Faraç ise bu durum yakaladı tek tek o gazeteleri yakaladı ifşa etti. Sosyal Medya üzerinden paylaşımda bulunan Mehmet Faraç şunları söyledi.

"Gazete adı altındaki 5 tane paçavra bugün 10 Kasım'dan tek harf bile söz etmemişler! "Haber kutsal yorum hürdür" derler ya, bunlar gazeteciliğin haber verme ahlakını bile yerle bir etmişler. Diyeceksiniz ki,tetikçi paçavralar bunlar, Atatürk'ü yazsalar ne olur yazmasalar ne olur"