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Beşiktaş Stadı’ndaki Atatürk’ü anma töreninde gözyaşlarını tutamadı. İyi ki varsınız gençler ve Z kuşağı Bu ülkenin teminatı sizsiniz

Beşiktaş Vodafone Stadı önünde toplanan vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk‘e olan özlemleri için yürüdü. O anlarda bir genç göz yaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler genci teselli etti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:55
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Beşiktaş Vodafone Park Stadı’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde gözyaşlarını tutamadı. İyi ki varsınız gençler ve Z kuşağı Bu ülkenin teminatı sizsiniz

Beşiktaş Stadı’ndaki Atatürk’ü anma töreninde gözyaşlarını tutamadı. İyi ki varsınız gençler ve Z kuşağı Bu ülkenin teminatı sizsiniz
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yılında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da düzenlenen törenle anıldı.

Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde toplanan vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk‘e olan özlemleri için yürüdü.

O anlarda bir genç göz yaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler genci teselli etti.

Bir gencin yere oturarak ağladığı o anlar milyonları duygulandırdı.

Gencin ağladığı anlarda yanına gelen vatandaşlar onu ‘İyi ki varsınız, sizler büyüteceksiniz bu ülkeyi’ diyerek teselli etti.

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yurdanur canbaş
10.11.2022 17:18
ne mutlu bize hala unutmayıp içimizde sevgisini büyütüp, onu göremediğimiz için üzülen milyonlarız.  
 
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