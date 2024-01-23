TransAnatolia'da yarıştılar. Dünya onları konuştu

Yeni yılın yarış takvimini açıklamaya sayılı günler kala, TransAnatolia’ya katılmış eski yarışcıların başarıları motor sporları dünyasında ses getirdi.

Uluslararası bilinirliği her geçen yıl artan TransAnatolia, sunduğu yüksek standartlarla uzun yarışlara hazırlanmayı hedefleyen üst düzey sporcuların mücadele ettiği bir yarış haline geldi. Yakın zamanda dünyanın en prestijli ve zorlu ralli yarışlarından olan Dakar Rallisi ve Africa Eco Race’e katılan pek çok sporcu geçmiş yıllarda TransAnatolia’da da yarışıp, başarılı performanslar sergiledi.

Dakar Rallisi’nin yıldızları TransAnatolia’nın da yıldız sporcuları arasında

SSV kategorisinde 2024 Dakar Rallisi’ni kazanan Sebastien Loeb Racing-Barthahl takımından Fransız Xavier De Soultrait, TransAnatolia’da 2020 yılında da yarışıp 2022’de TransAnatolia’nın motosiklet kategorisinin kazananı olmuştu.

Dakar’ı motosiklet kategorisinde üçüncü olarak tamamlayan Monster Energy Honda takımından Fransız Adrien van Beveren, 2020 yılında TransAnatolia’yı ikinci olarak bitirmişti.

2024 Dakar Rallisi’nde, Ralli 2 sınıfında kazanan ilk Hintli olarak tarih yazan ve genel klasmanda da onbirinci olan Sherco TVS Rally takımından Hintli Harith Noah 2023 yılında TransAnatolia’da da yarışıp finişi görmüştü. Kove 450 Rally takımı adına Dakar’a katılıp bitirme başarısı gösteren İtalyan Cesare Zacchetti ise 2022’de Transanatolia’nın ikincisi olmuştu.

Otomobil kategorisinde Century Racing Factory Team adına co-driver olarak Dakar Rallisi’nde yarışıp, onunculuğu elde eden Fransız Loic Minaudier, eski TransAnatolia yarışçıları arasında göze çarpmıştı. Ayrıca Minaudier yarış sırasında aracından inip, bir motosikletliye yardım ederek tüm spor severlerin takdirini kazandı. Astara Team adına Dakar Rallisi’nde yarışıp bitirme başarısı başarısını gösteren ikiliden İspanyol Laia Sanz 2015 yılında TransAnatolia’da finiş görürken, İtalyan Maurizio Gerini ise TransAnatolia’da motosiklet kategorisinde 2018’de ikincilik ve 2019 yılında birincilik elde etmişti.

Africa Eco Race’te TransAnatolia’dan tanıdık yüzler

Africa Eco Race’te motosiklet kategorisinin 2024 yılı kazananı Aprilia’dan İtalyan Jacopo Cerrutti, TransAnatolia’da 2020 ve 2023 yıllarında üçüncü oldu. Yarışı ikincilikle bitiren Yamaha sporcusu İtalyan Alessandro Botturi ise kazandığı 2013’te ikincilik, 2015’te üçüncülük ve 2023’teki ikinciliğiyle tam bir TransAnatolia yıldızı. Yine Yamaha’dan üçüncülüğü alan Andorralı Pol Tarres 2023 yılında TransAnatolia’nın motosiklet kategorisinin son kazananı oldu.

Motor sporları dünyasının merakla beklediği TransAnatolia’nın 14. yılındaki yarış takvimi Ocak ayı sonunda açıklanacak.