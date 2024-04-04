Beşiktaş taraftarı Boz Baykuş'u pes ettirdi. Bıraktı gitti!

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş taraftarı Boz Baykuş'u pes ettirdi. Bıraktı gitti!
RAMS Başakşehir'in maskotu Boz Baykuş'un, Beşiktaş taraftarını susturma çabası sonuçsuz kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık skorla Siyah-Beyazlı ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş tarafarı maçın ilk devresine damga vurdu. Yaptıkları tezahüratlarla futbolcuların adeta itici gücü olan Siyah-Beyazlılar başlama düdüğünden itibaren hiç susmadı.

Bu durum Başakşehir cephesini kızdırdı!

RAMS Başakşehir'in maskotu Boz Baykuş, Beşiktaş taraftarının olduğu bölüme dönerek sus işareti yaptı. Bunda başarılı olamayan maskot pes ederek tribünün diğer tarafına yöneldi.

Bu anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.

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