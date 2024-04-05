Milli futbolcuyu vurarak öldürdüler. Son görüntüleri ortaya çıktı

Güney Afrika, Luke Fleurs'un ölümüyle şoke oldu.
Milli takımın önemli futbolcularından Fleurs'un önce kaçırıldığı ardından da vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Güney Afrika Ligi'nde Kaiser Chiefs forması giyen Luke Fleurs, trajik bir olayda hayatını kaybederken ülkede adeta yas ilan edildi.
24 yaşındaki savunmacı, fidye için kaçırıldıktan sonra, polis müdahalesini beklerken silahla vurularak öldürüldü.
Fleurs, "Bafana Bafana" lakaplı Güney Afrika'yı son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.
GERİYE SON ÇEKİLEN VİDEOSU KALDI
Luke Fleurs'un Kaiser Chiefs'ten takım arkadaşı yıldız futbolcunun son görüntüsünü paylaştı.
Videonun Fleurs vurulmadan önceki son anlara ait olduğu belirtildi.
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