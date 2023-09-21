‘TRT Libya'daki kaynakları tehdit etti' iddiası. 25 yıllık savaş muhabiri açığa alınmıştı

TRT'nin gerekçe göstermeden açığa aldığı savaş muhabiri Elif Akkuş'un açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 TRT Müfettişi, ‘savaş sırasında’ yapılan habercilik çalışmalarını araştırmak için Libya’ya gitmiş. Haber kaynağı kişileri sorgulamış, onları ‘sizi gözaltına aldırırız’ diyerek tehdit etmiş" dedi.

Müfettişlerin görevden el çektirilmesi talebiyle dilekçe verdiklerini duyuran Ersöz, şöyle devam etti:

"Bizlere 'Bir müfettişin çocuğunun sağlık sorunları var, ifade almayı bu sebeple erteliyoruz” denilirken, bu sırada Libya’dalarmış. Bugün TRT Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunduğumuz dilekçelerle, üç müfettişin, Müfettişlik Etik Kurallarına aykırı davranışı nedeniyle, 'görevden el çektirilmelerini' ve 'haklarında soruşturma başlatılmasını' talep ettik. Teftiş Kurulu ve Mali İşlere sunulan dilekçeler hemen kabul edilirken, Genel Müdürlüğe sunulan dilekçe için meslektaşımın uzun süredir bekletildiğini de not düşelim."

TRT adına 25 yıldır görev yapan Elif Akkuş, 20 Nisan'da açığa alınmıştı. Akkuş bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatmıştı.