Trump gözaltına alınacağını açıkladı

ABD eski Başkanı Trump, seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alınacığını açıkladı.

Trump gözaltına alınacağını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan yeni iddianameye yönelik, "Perşembe günü Georgia'nın Atlanta kentine gideceğim ve Radikal Solcu Bölge Başsavcısı Fani Willis tarafından gözaltına alınacağım" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı davaya ilişkin sosyal medya hesabı "Truth Social" üzerinden açıklama yaptı. Trump, "İnanabiliyor musunuz? Radikal Solcu Bölge Savcısı Fani Willis tarafından gözaltına alınmak üzere Perşembe günü Georgia'nın Atlanta kentine gideceğim" ifadelerini kullandı. Bunun bir 'cadı avı' olduğunu söyleyen Trump, Savcı Willis'in bunun için para da topladığını ve yargı sürecinin ABD Başkanı Joe Biden ile Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapıldığını öne sürdü.

KEFALET BEDELİ 200 BİN DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Atlanta kentindeki davaya bakan yargıç, Trump için kefalet bedelini 200 bin dolar olarak belirledi. Kefalet dosyasında Trump'ın tanıkları tehdit etmeye veya korkutmaya çalışmadığı sürece duruşmaya kadar serbest kalabileceği belirtildi. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan mahkeme dosyasında, "Sanık, bu davada sanık veya tanık olarak tanıdığı herhangi bir kişiyi korkutacak veya adaletin işleyişini başka şekilde engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayacak. Bu, sosyal medya paylaşımlarını veya başka bir kişi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden paylaşılmasını da içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak" denildi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

Fulton County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump’ın Perşembe günü teslim olduğunda çevrede sıkı güvenlik önlemleri alınacak. Trump dahil 19 sanığın teslim olmaları için Cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar süreleri bulunuyor.

TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

2020 başkanlık seçimlerinde Georgia’daki sonuçlara müdahale ettikleri iddiası ile hazırlanan 98 sayfalık iddianamede Trump ve 18 sanığa toplamda 41 suçlama yöneltilmiş, sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngören şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Trump’a ise "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" dahil 13 suçlama yöneltilmişti. 2020 seçim gecesine ait bir telefon konuşmasında Trump’ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e, "11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" dediği belirtiliyor.

CEZA DAVASI İLE KARŞI KARŞIYA OLAN İLK ESKİ BAŞKAN

Trump geçtiğimiz hafta Georgia'da açılan dava ile bu yıl 4. kez "2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle" suçlandı. Trump hakkındaki suçlamaları defalarca reddederken, davaların siyasi amaçlı olduğunu vurgulamıştı.

Trump ayrıca, ABD tarihinde ceza davası ile karşı karşıya kalan ilk eski başkan oldu.

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