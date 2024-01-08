Trump, Macron'un taklidini yaptı

Trump, kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını söyleyen Macron ile başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi anımsatan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aksanını taklit etti.

Trump, yaptıkları görüşmede bu vergiye ilişkin yasayı geri çekmezse o gece itibarıyla Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söylediğini belirtti.

Yapılan bu konuşma üzerine Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un, "Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın Donald." diye konuştuğunu söyledi.