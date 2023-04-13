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Eski ABD Başkanı Donald Trump ‘dolandırıcılık’ davası için New York’ta

New York Başsavcısı Letitia James’in takip ettiği 250 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davasıyla ilgili ifade vermesi beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'a geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:07
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Donald Trump ‘dolandırıcılık’ davası için New York’ta

Eski ABD Başkanı Donald Trump ‘dolandırıcılık’ davası için New York’ta
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Organization şirketi hakkında, geniş çaplı bir dolandırıcılık iddiasıyla, New York Eyalet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Davaya ilişkin ifadesi beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump New York'a geldi.

New York Başsavcılığının internet sayfasında yer alan açıklamada, "Başsavcı Letitia James, Donald Trump, Trump Organization'ın üst düzey yönetim ve ilgili kuruluşlarına, bir dizi ekonomik fayda elde etmek için yıllarca mali dolandırıcılık yaptıkları için dava açtı" ifadesi yer alıyor.

Açıklama metninde, Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump'ın, Trump Organization'daki üst düzey yöneticilerin yardımıyla bankaları kredi vermeye teşvik etmek için kuruluşun net değerini milyarlarca dolar şişirdiği ileri sürüldü.

Dava, Trump ve üç çocuğunun New York'taki herhangi bir ticari kuruluşta çalışmasını veya yönetici olarak yer almasını kalıcı olarak engellemeyi, Trump Organization şirketinin eyalet sınırları içinde gayrimenkul alımını yasaklamayı ve "sahtekarlıkla" elde edildiği öne sürülen yaklaşık 250 milyon doların davalılardan tazmin edilmesini amaçlıyor.

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