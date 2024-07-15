Trump’a suikast... Kimin ahı?!

Fethullahçıların darbe teşebbüsünün 8. yılında, eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast insanı düşündürüyor. Türkiye’nin bütün talebine rağmen darbecilerin başları ellerinde olduğu hâlde vermediler. Vermedikleri gibi, ABD’ye kaçanları da korudular. Türkiye’den kim bilir kaç bin sayfa dosyayla, darbe teşebbüsünün bütün ayrıntılarının ABD’ye iletilmesine, ısrarla “suçlu” gördüklerinin Türkiye’ye iadelerinin istenmesine rağmen ABD yönetimi hiç oralı olmadı.

Türkiye’de trafikte bir minik yavrunun babasının ölümüne sebep olan 16 yaşındaki çocuk ve o çocuğa kol kanat geren annesi ABD’de Türkiye’nin isteğiyle yakalanıp hapse atılıyor, üstelik muhakeme ediliyor. Belki de Türkiye’ye verilecekler. Ama darbeye teşebbüs ederek 251 kişiyi öldüren, binlercesinin yaralanmasına, onların yüzünden on binlerce kişinin suçlu görülüp işten atılmasına, hapse tıkılmasına sebep olan darbecilerin “başları” korunuyor.

16 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında ABD’nin başkanı Barack Obama idi. 2017’de Donald Trump başkan seçildi. Bütün ısrarlara rağmen ne Obama ne Trump oralı oldu. Ankara’nın taleplerine ısrarla kulaklarını tıkadılar.

Ve Trump, o tıkalı kulağından yaralandı!

Darbe teşebbüsünün sekizinci yılında böyle bir yaralanmanın cifircilere yorumlatılacağından hiç şüpheniz olmasın!

Darbeye teşebbüs edenler de “İslâmcı”, darbeye maruz kalanlar da... “Cifir” hesabı iki kanatta da merak uyandıracaktır!

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Herkesin kafasında aynı soru: Kim Donald Trump’ı öldürmek istesin? Ve niçin öldürmek istesin? Suikastçının kimliği suikastın ardındaki organizeyi aydınlatabilir mi?

Suikastçının adı Thomas Matthew Crooks. 20 yaşındaymış.

ABD’de kafası bozulan eline silahı alıp, okulları, alışveriş merkezlerini basıyor, çocukları, öğretmenleri, halktan insanları öldürüyordu. Bu defa 20 yaşındaki genç işi büyütmüş, doğrudan Donald Trump’ı hedefe koymuş. Devletin başında bulunmuş, sonra yine başına geçmesi muhakkak bir politikacıyı öldürmek istiyor.

ABD’de başkanlara, başkan adaylarına suikast olağan. Bunu adaylar bilir ve ona göre tedbir alır. Nasıl tedbir alırsanız alın, suikast için bir yol bulunuyor.

1865’te Abraham Lincoln, 1881’de James Garfield, 1901’de William Mckinley, 1963’te John F. Kennedy, 1968’te John F. Kennedy’nin kardeşi, başkan adayı Robert Kennedy öldürüldü. Vurulup yaralananlar da var.

Trump’ı kurşunlayan, onu yaralayıp bir kadını öldüren 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks, neticede ya öldürülecek ya yakalanacaktı. Maksadı ne olabilirdi? “Büyük iş yaptım.” demek istiyorsa, muhtemelen videosu da vardır.

Bunu zaman gösterecek. Hâdise aydınlatılsa bile ABD yönetimi bunu açıklayacak mı?

Bizim Reis’in bir ayağı yurt dışında. Her defasında en az beş uçakla gittiği haberleri basın yayın organlarında sık yer alır. “Hani tasarruftan bahsediyorsunuz. Tasarruf fukaraya mı? Niye devletin başındaki kişi olarak kendiniz örnek olmuyorsunuz?” manasına bu gezi haberlerine yer verilir.

Uçağın birinde kendisi, seçilmiş “gazeteciler”le birlikte, hazırlanmış soru ve cevapları sıralıyor. Diğer uçaklarda korumaları, beraberindeki ekip var. Bir uçak ise zırhlı araç dolu.

Bir tarafta Fethullahçılar, bir tarafta IŞİD’ciler, bir tarafta PKK militanları... Nerede silah doğrultacakları bilinmez. Onun için gidilen ülkede, Reis Bey ve ekibine tahsis edilecek araçlara, polislerine nasıl güveneceksiniz? Zaten o ülkelerin çoğu, Türkiye’ye terörle, darbeyle nizamat vermek istiyorlar. Elbette zırhı araçları, koruma ordusunu yanında götürecek. Elbette gittiği ülkenin istihbaratına, polisine güvenmeyecek. Her kapı Reisimize çıkar. Laf yok. Asla!

Türkiye’de darbeye teşebbüsün 8. yılının arifesinde ABD’nin eski başkanına, yeni başkan adayına suikast düşündürücü.