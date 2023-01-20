CHP'li Özgür Özel'den ABD'li John Bolton'a sert yanıt. NATO ülkemize müdahale edemez!

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye'deki seçimlere ilişkin paylaşım siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Bolton'ın sözleri muhalefette tepkiyle karşılanırken; Millet İttifakı'ndan da söz konusu açıklamaya peş peşe yanıtlar geldi.

"SEÇİMLER ÜLKEMİZİN İÇ İŞİDİR"

İYİ Parti lideri Akşener'den sonra son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bolton'a sert tepki göstererek, "Ne NATO ne ABD ne başkaları ülkemize müdahale edemez, müdahaleyi aklından bile geçiremez. Seçimler ülkemizin iç işidir" dedi.

Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"John Bolton'un küstah bir dille kaleme aldığı ve NATO'yu müdahaleye çağıran hadsiz makalesini okudum. Ne NATO ne ABD ne başkaları ülkemize müdahale edemez, müdahaleyi aklından bile geçiremez. Seçimler ülkemizin iç işidir. Bizler milletimizin helal oylarıyla iktidara talibiz. Milletimizin vereceği karar başımızın üstündedir. Bugüne kadar milletimizin vermediği hiçbir yetkiye talip olmadık olmayacağız. Bu çağrıları yapanlar buna yeltenenler karşılarında bizi bulurlar."

BOLTON NE DEMİŞTİ?

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir paylaşım yapmıştı.

Bolton, şu sözleri kullanmıştı:

"Türkiye, bir NATO üyesi ancak öyle davranmıyor. Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi veya üyeliğinin askıya alınmasının ciddi bir şekilde ele alınması, Erdoğan'ın seçime müdahalesini zorlaştıracak ve muhalif adaylara gerçek bir şans verecektir."

AKŞENER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD'li Bolton'un açıklamalarına İYİ Parti lideri Meral Akşener de tepki göstermiş; "Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri; Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan'ı desteklemeye yöneliktir." ifadelerini kullanmıştı...