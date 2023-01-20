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Akşener’den Trump’ın eski danışmanı ABD’li Bolton’a sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye'deki seçimle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 18:41
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den Boltona sert tepki

Akşener’den Trump’ın eski danışmanı ABD’li Bolton’a sert tepki
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ABD Başkanları Donald Trump ve George W. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yapan John Bolton'ın Türkiye'nin NATO'ya uygun davranmadığını ve üyelikten çıkartılmasının ciddi şekilde düşünülmesini söylediği açıklamasına tepki gösterdi. 

Açıklamalar sert tepki gösteren  İYİ Parti lideri Akşener , "Hiç kimse merak etmesin; Türk Milleti, sandıkta her türlü vesayete ve güç odağına büyük bir demokrasi dersi verecektir!

Söz de, karar da milletimizindir! Yerli, yabancı hadsiz açıklamalar da bunları fırsat bilen hamaset simsarları da bu gerçeği değiştiremeyecektir!" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in, Bolton'a cevaben yaptığı açıklamalar şöyle oldu:

“Büyük Türk Milleti, her daim hür yaşamıştır ve hür yaşamaya devam edecektir. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni asrında da; Bağımsızlığına sahip çıkacak, iradesini hiçbir ülkenin ve hiçbir yapının kirli siyaset oyunlarına alet etmeyecektir.

Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri; Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan'ı desteklemeye yöneliktir.

Ama hiç kimse merak etmesin; Türk Milleti, sandıkta her türlü vesayete ve güç odağına büyük bir demokrasi dersi verecektir! Söz de, karar da milletimizindir! Yerli, yabancı hadsiz açıklamalar da bunları fırsat bilen hamaset simsarları da bu gerçeği değiştiremeyecektir!”

JOHN BOLTON YAZISINDA NELER DEDİ?

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, hafta başında Wall Street Journal gazetesinde kaleme aldığı yazıda, NATO’nun Türkiye’yi ittifaktan çıkarması ya da üyeliğini askıya alması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye için “Avrupa’nın yeniden hasta adamı” ifadesini kullanan Bolton, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Recep Tayyip Erdoğan’ın dümende olduğu Türkiye, 19. yüzyıldaki orijinal yakıştırmaya ilham veren nedenlerden farklı olsa, yine “Avrupa’nın hasta adamı”.

Sayın Erdoğan’ın performansı sürekli olarak bölücü ve tehlikeli olmuştur. Türkiye’nin Osmanlı sonrası laik anayasasının temel unsurlarını yıkmaktan, ekonomik sistemini ve istikrarını tehlikeye atmaya kadar, kavgacı bölgesel politikaları da benzer şekilde tehlikeli olmuştur. Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün bir üyesi ama bir müttefik gibi davranmıyor.”

“Yine de Batı’nın, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içerideki muhalefetin adil bir seçim yapmasını sağlamak için cesur adımlar atması halinde, Erdoğan’ın durdurulma şansı var. Bunun için de ittifakın Ankara’nın üyeliğini askıya alması gerekiyor.

Üyelikten çıkarılmayı şimdi düşünmek, ittifakın üyeliğin artılarını ve eksilerini tartışmasına ve hem Türk seçmenlere hem de NATO üyelerine yaklaşan seçimlerin yüksek risklerini vurgulamasına olanak tanıyacaktır.”

“Türk seçmenler haziranda ülkelerini geri alma şansına sahip olacaklar. Muhalefet adaylarının gerçek bir şansı var. Muhalefet 2019’da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde önemli belediye seçimlerini kazandı. Bu, Sayın Erdoğan’ın seçim sürecini yozlaştırma çabalarına rağmen oldu.”

“Bu kez de benzer davranışlar sergileneceğine dair rahatsız edici işaretler var. Sayın Erdoğan ve müttefikleri muhalefeti Türkiye’ye sadakatsizlikle suçluyor ve ülkede kalan az sayıdaki bağımsız medyayı taciz ediyor.

Erdoğan’ın Türkiye Kürtlerine karşı, ana siyasi partilerinden birinin kapatılması ve muhalif din adamı Fethullah Gülen’in takipçilerinin terörizm suçlamasıyla tutuklanması gibi ek adımlar atması muhtemel.”

“Türkiye’nin üyelikten çıkarılması ya da üyeliğinin askıya alınmasının ciddi olarak düşünülmesi elbette ki vahim bir durumdur. Ancak ittifak Erdoğan’ın zehirli davranışlarıyla yüzleşmeyi başaramazsa işler daha da kötüye gidecektir”

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Tozanlı
20.01.2023 18:54
Ve doğu ve güneydoğuda frodal yapıların oluşmasını isteyip desteklediler, Toprak refomuna izin vetmediler,asalanın ve pkk nin alt yapısinin oluşmasına zemin hazırladılar.Bunlar ülkemiz üzerindeki oyun  
 
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