2024’te ABD başkanlığına aday olması beklenen Trump’tan beklenmedik İsrail Başbakanlığı çıkışı

ABD’nin önceki dönem Başkanı Donald Trump, ABD'li Yahudileri 'kendisiyle birlikte hareket etmeye' çağırdı. Trump, İsrail'in istediği gibi İran nükleer anlaşmasından çıkıp Tahran'a çok ağır yaptırımlar uygulaması, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını tanıması, İsrail'in bir dizi Arap, Müslüman ülkeyle ilişkilerinin normalleşmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın arabuluculuğunu yapmasına atıfla “Hiçbir ABD Başkanı İsrail için benden daha fazlasını yapmadı” dedi.

“KOLAYLIKLA İSRAİL BAŞBAKANI OLURUM”

“Şaşırtıcı bir şekilde, bizim harika Evanjeliklerimiz, bunu, Yahudi inancındakilerden, özellikle de ABD'de yaşayanlarından çok daha fazla takdir ediyor” diye sitem eden Trump, “İsrail'de yaşayanlar ise farklı hikaye” diye devam edip Yahudi devletinde 'dünyadaki en yüksek halk desteğiyle kolaylıkla başbakan seçilebileceğini' ilan etti.

Trump “ABD Yahudileri bir araya gelmeli ve İsrail'de sahip olduklarını takdir etmeli - Çok geç olmadan!” diye ekledi.