Trump'ın Erdoğan hakkında dedikleri ortaya çıktı. Ses kaydı sızdı

Trump'ın ses kayıtlarında "Erdoğan’la iyi anlaşıyorum ki aslında böyle olmaması gerekiyor çünkü herkes onun korkunç biri olduğunu söylüyor." dediği ortaya çıktı.

Bir dönem ABD Başkanlığı yapan Donald Trump, gazeteci Bob Woodward ile bir dizi röportaj gerçekleştirdi. Donald Trump'ın ses kayıtları ortaya çıktı. Trump'ın kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak kullandığı sözler gündem oldu.

CNN’de yer alan habere göre “The Trump Tapes” (Trump Kayıtları) olarak yayımlanan 8 saatlik ses kayıtlarında Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri de yer aldı.

"ERDOĞAN ODADAYKEN EN AKILLISI BENİM"

Habere göre; röportajlarda Trump; Kim, Putin ve Erdoğan’ı beğendiğini söyledi ve onlarla aynı odadayken en akıllısının kendisi olduğunu’ söyledi.

2020’nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, “Ben Erdoğan’la iyi anlaşıyorum ki aslında böyle olmaması gerekiyor çünkü herkes onun korkunç biri olduğunu söylüyor. Fakat biliyorsun benim için iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.