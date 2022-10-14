Twitter Donald Trump için görüşme yaptı. Politikalar yeniden gözden geçirilecek

SpaceX ve Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk, açıklamalarında da sürekli belirttiği gibi kendini ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi olarak tanımlanmaktadır. Musk, Twitter’ı insanların düşüncelerini açıkça paylaşabileceği özgür bir alan haline getirmek istediğini defalarca kez açıkladı. İş insanı, önceki yaptığı açıklamada şirketi satın alımdan sonra kalıcı yasakları tamamen kaldıracağını ifade etmişti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Twitter’ın politikaları ise Musk ile aynı fikirde değil. Ancak Twitter, son zamanlarda içerik ve politikalar bakımından Elon Musk’ın düşünce yapısıyla daha uyumlu hale gelmeye çalışmaktadır. Twitter, Donald Trump üzerinden kıyasla politikalarını gözden geçirerek hesabını tamamen kapatma yerine verebileceği cezanın olup olmadığını tartışmaktadır

Şirket, buna rağmen yine de Donald Trump’ın Twitter’a dönmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda ek olarak da şiddeti teşvik etmeye karşı politikaları konusunda da yine eskisi gibi taviz vermeyeceğini belirtti.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma durumu ise henüz devam ediyor. Davaya bakan yargıç, iki tarafın kesin bir karara varması için 17 Ekim’de gerçekleşecek davayı, Kasım ayına erteledi. Yani bu konuda henüz bir sonuç söz konusu değil.