Trump'tan Bitcoin politikası açıkladı. Piyasalar yerinden oyandı

Kaynak: AA
Trump'tan Bitcoin politikası açıkladı. Piyasalar yerinden oyandı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Piyalar Donald Trump'ın, Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda yapacağı konuşmaya kilitlenmişti. Trump merakla beklenen kripto para birimlerine ilişkin politikası açıkladı.

ABD'nin eğer kripto para ve Bitcoin teknolojisini benimsememesi durumda bunun Çin tarafından yapılacağını söyleyen Trump, Çin'in egemen olmasına asla izin veremeyeceklerini, Çin'in başarısının ardından gidemeyeceklerini söyledi.

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Donald Trump, "ABD'nin teknoloji, bilim, imalatta, yapay zekada ve uzayda birinci olmasını istiyorum." dedi.

hedefinin ABD'nin gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamak olduğunu anlatan Donald Trump, "Eğer kripto geleceği tanımlayacaksa, ABD'de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini tabii ki isterim." dedi. Donald Trump, "Bitcoin Ay'a gidiyor ve Amerika'nın bu yola öncülük eden ülke olmasını gerekir." diye konuştu.

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TRUMP: SEC BAŞKANINI KOVACAĞIM

Yaklaşık 175 milyon insanın Bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgilendiğine hatırlatan Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden başkanı olduğu yönetimi kripto para birimine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle eleştirdi.

Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) "Bitcoin'i yok ettiğini" söyleyerek , "Başkanlığa geldiğim ilk gün Gary Gensler'i kovacağım ve yeni bir SEC başkanı atayacağım." diye konuştu.

Başkan olur olmaz ilk işinin Bitcoin ve kripto başkanlık danışma konseyi kurmak olacağını söyleyen Donald Trump, bu konseyin görevinin tüm sektörün yararına şeffaf düzenleyici yönetmelikler hazırlamak olacağını ve bunu 100 gün içinde tamamlayacaklarını vaddetti.

Donald Trump, ABD başkanı olduğu sürece asla bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) olmayacağını da söylerine ekledi.

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