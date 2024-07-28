Naci Görür o ankete tepki gösterdi: 'Bu kadar çabuk unutamazsınız'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür o ankete tepki gösterdi: 'Bu kadar çabuk unutamazsınız'

ASAL Araştırma'nın 26 şehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, halkın %64.6'sı ekonomik durum ve artan yaşam maliyetlerini Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak işaret etti. Prof. Dr. Naci Görür, anket sonuçlarına 'Bu kadar çabuk unutamazsınız' şeklinde yanıt verdi.

ASAL Araştırma'nın 26 şehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, vatandaşların büyük bir çoğunluğu (%64.6) ekonomik durumu ve artan yaşam maliyetlerini Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak işaret etti. Ancak, ünlü jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, halkın bu yanıtına sert bir tepki gösterdi ve "Bu kadar çabuk unutamazsınız" diyerek deprem riskinin önemine dikkat çekti.

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NACİ GÖRÜR’ÜN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

"Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma gösterildi. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM.

Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar. Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ şehirler talep ediniz. Sevgiyle."

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