Oğuz Tongsir'den Atatürk'lü 60. yıl mesajı

Yıl boyuncu süren etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 13.00'de TSYD İstanbul Levent Tesisleri'ndeki Atatürk Büstü'ne çelenk koyulacak.

Saat 14.00'te ise Levent Camii'nde vefat etmiş kurucu, eski başkan ve üyeler için Kuran'ı Kerim okutulacak. TSYD tüm üyelere etkinliklere katılım için bekliyor. TSYD geçtiğimiz aylarda yeni logo tasarımını tamamlamıştı.

2023 yılına özel logoda TSYD’nin bu yılki kuruluş yılını hatırlatan lacivert zeminli 60 rakamı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünü hatırlatan kırmızı 100 yazısı; ay-yıldız şeklinde tasarlandı. TSYD genel başkanı Oğuz Tongsir, TSYD’nin 60. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 2023 yılında bir çok ilde TSYD adına etkinlikler yapacaklarını belirtmişti.

TONGSİR'DEN KUTLAMA MESAJI

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir 60. yıla özel yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

14 Nisan 1963'de, yani bundan tam 60 sene önce 22 gazeteciyle başlayan yolculuk bugün yazarı çizeri, muhabiri foto muhabiri, TV'cisi Radyocusuyla 1907 emekçiye ulaştı.

Ne mutludur ki TSYD Türkiye'nin dört bir yanındaki 12 şube ve 70 temsilcisiyle ülkenin en güçlü medya kuruluşu oldu. Ama hepsinden önemlisi Atatürk'ün çizdiği yolda, gerektiğinde kalemini kıran ama satmayan üyeleriyle..

Doğum günün kutlu olsun TSYD.

Nice senelere