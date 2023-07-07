Tuba Ünsal ile Serdar Turan yollarını ayırdı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Serdar Turan’dan ayrıldı.

Çift, geçtiğimiz yaz ortak arkadaşları vesilesiyle Çeşme’de tanışmıştı. Sevgililer son olarak haziran başında Bodrum’da tatil yapmıştı. Ancak alınan bilgilere göre ikili arasında yaşanan bir kriz, ilişkinin sonunu getirdi.

Ayrılmak isteyen tarafın Tuba Ünsal olduğu bilgisi gelirken, güzel oyuncunun Bebek Otel’de arkadaşlarıyla konuşurken ağladığı görüldü.

