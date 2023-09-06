Tuba Ünsal'ın kızı annesinin izinden yürüyor

Bir süredir ‘nepo baby’ kavramı dünyayı kasıp kavuruyor. Ünlü ebeveynlerinin çocuklarının ayrıcalıkları oldukları konuşuluyor, doğuştan avantaj elde ettikleri yönünde tartışmalar var. Örneğin Kate Hudson, Miley Cyrus, Kaia Gerber, Hailey Bieber, Dakota Johnson, Lily-Rose Depp, Hollywood’un en ünlü nepo bebekleri...

Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve dikkat çeken tiyatro performanslarına imza atan Tuba Ünsal, her ne kadar özel hayatı ile gündeme gelmese de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil ediyor.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tuba Ünsal da kızının iyi bir eğitim almasına öncelik veriyormuş.

Beşiktaş Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Sare, ilk deneyimini de annesi başrol oynadığı ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ filminde yaşamıştı.

BKM’nin çocuk oyunlarında da sahneye çıkan Sare Pilevneli’nin gelecek yıl da Londra’da oyunculuk okuyacağını ve burada ünlü bir cast ajansıyla anlaşma yapacağı da söylendi. Sare’nin babası, Murat Pilevneli’nin bu sürece desteklediği gelen haberler arasında...