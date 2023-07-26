Tuba Ünsal’ın Paris’te ev tutmasının nedeni ortaya çıktı

Paris’te yaşayan Sinan Tuzcu, Tuba Ünsal’la başrolünü paylaşacağı yeni bir film hazırlığında. Tuzcu ile birlikte hikâyeyi ve senaryoyu çalışan Ünsal, uzun süre Paris’te kalacağı için burada bir ev tutmuş.

Tuba Ünsal’ın Paris’te ev tutmasının nedeni ortaya çıktı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Atatürk’ün hayatını anlatan “Veda” filminde Ulu Önder’i canlandırıp uluslararası bir üne kavuşan oyuncu Sinan Tuzcu, bir süredir Fransa’nın başkenti Paris’te yaşıyor. Tuzcu’nun, Fransa’nın önemli sanat fonlarından birini alıp Türkiye-Fransa arasında geçen bir sinema filmine hazırlandığını duydum.

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Yıllarca İngiltere’de yaşayıp, tiyatro yönetmenliği de yapmış olan usta oyuncu, bu hikâyeyi hem sinemaya hem de tiyatroya uyarlamaya hazırlanıyor. Bir çiftin Türkiye’den Paris’e taşınma hikâyesini konu alan projede başrolü ise Tuba Ünsal ile paylaşacakmış.

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İkili şu sıralar Paris’te proje hazırlıklarındaymış. Tuzcu ile birlikte hikâyeyi ve senaryoyu çalışan Tuba Ünsal, uzun süre Paris’te kalacağı için burada bir ev tutmuş. Çekimleri ekim gibi başlayacak olan iddialı filmin yapımcılığını ise Tuba Ünsal ile ünlü Fransız yapımcı Simon Istolainen üstlenecek.

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