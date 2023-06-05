Tuba Ünsal iskelede nazara geldi

Geçtiğimiz aylarda Endonezya’nın Bali Adası’nda yaz sezonunu açan Tuba Ünsal ve sevgilisi yurda döndü. Tuba Ünsal, Türkiye’ye döner dönmez soluğu Bodrum’da aldı. Sevgilisiyle birlikte Bodrum’da tatil yapan Tuba Ünsal, iskeleden denize inerken talihsiz bir kaza geçirdi.

Tuba Ünsal iskelede nazara geldi

Model ve oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz sene iş insanı Serdar Turan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Kasım ayında 14'üncü Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne birlikte katılan ikili aşklarını ilan etmiş, ardından da Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

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İkili, ardından Endonezya'ya tatile gitmişti. Sevgilisiyle çıktıkları aşk tatilinden romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan model, Serdar Turan ile dudak dudağa çekilen karesini 've aşk' notuyla paylaşmıştı.

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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan’la tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün Yalıkavak’ta bulunan bir otelde gerçekleşen davetin ardından sevgilisiyle otelin plajına inen oyuncu, aşka geldi.

İskelede sevgilisine sarılıp boynundan defalarca öpen Tuba Ünsal, merdivenlerinden inerken nazara geldi.

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Ayağını burkan oyuncunun acı dolu anları objektiflere böyle yansıdı. Serdar Turan, oyuncunun yardımına koşup yakından ilgilendi.

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