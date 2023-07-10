Tuba Ünsal ile Serdar Turan ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Serdar Turan’dan ayrılmıştı. Ayrılığın nedeni ortaya çıktı.

Tuba Ünsal ile Serdar Turan ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Tuba Ünsal ile Serdar Turan, geçtiğimiz yaz ortak arkadaşları vesilesiyle Çeşme’de tanışmıştı.

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Sevgililer son olarak haziran başında Bodrum’da tatil yapmıştı. Ancak alınan bilgilere göre ikili arasında yaşanan bir kriz, ilişkinin sonunu getirdi.

Ayrılmak isteyen tarafın Tuba Ünsal olduğu bilgisi gelirken, güzel oyuncunun Bebek'te bir otelde arkadaşlarıyla konuşurken ağladığı görüldü.

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AYRILIĞIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ilişkinin başlarında çıkan haberlerde Serdar Turan’ın boşanmış olduğu yazılmıştı.

Boşanma yılan hikâyesine döndüğü için Ünsal sevgilisiyle yollarını ayırmış!

Turan, ABD’de yaşayan bir iş insanı. 2019’da sevgilisi Çılga Yeşilyaprak’ın Green Card alabilmesi için formaliteden evlenmiş.

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İlişkileri de 2021’de Yeşilyaprak’ın eşini aldatması sonucu bitmiş. Serdar Turan, Türkiye’ye dönerek boşanma davası açmış. Fakat Green Card süreci devam ettiği için eşinin ricası üzerine süreci beklemeye aldırıyor.

Bu sürede Çılga Yeşilyaprak, herkese boşandıklarını söylüyorlar ve sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başlıyor.

Ta ki Serdar Turan’ın Tuba Ünsal’la ilişkisi resmiyet kazanana ve Çılga Yeşilyaprak, Green Card’ına kavuşana kadar! Yeşilyaprak, Green Card’ı aldıktan sonra Turan’a dava açarak, kendisini Tuba Ünsal’la aldattığını iddia ediyor.
Ayrıca yüklü bir tazminat talep ediyor. Mahkemeye sunulan kayıtlara göre; Çılga Yeşilyaprak bundan pek bir sonuç çıkaramaz ama bu olay daha çok konuşulur.

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