Tuba Ünsal'dan 'Gururlu anne' karesi. Sare, 8 öğrenciden biri oldu

Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve dikkat çeken tiyatro performanslarına imza atan Tuba Ünsal, her ne kadar özel hayatı ile gündeme gelmese de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil ediyor.

Çocuklarına dair paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Tuba Ünsal, bu defa kızı Sare hakkında yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kızının eğitim gördüğü okulda uluslararası spor yarışlarına seçildiği müjdesini Instagram hesabından duyuran Tuba Ünsal duygularını şu satırlarla aktardı:

"Canım Sarem okulunda uluslararası spor yarışlarına seçilen 8 öğrenciden biri oldu. Bir hafta boyunca Bükreş'te mücadele veriyor. Gururlu anne, gururlu baba Murat Pilevneli"