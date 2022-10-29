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Son dakika... Rusya tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü askıya aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 18:05
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Son dakika... Rusya tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü askıya aldı

Son dakika... Rusya tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü askıya aldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı.

Rusya, tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldığını duyurdu. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından "Kiev rejiminin Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır" açıklaması yapıldı.

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