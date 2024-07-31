Tuğba Ekinci kendisine ahlak dersi veren şarkıcının çıplak fotoğraflarını ifşa etti

Tuğba Ekinci'nin ödül törenindeki sözleri ve tarzı sebebiyle Beyaz Magazin programının yorumcusu, şarkıcı Pınar Eliçe sert sözler söylemişti.

Hakkındaki eleştirilere sessiz kalmayan Ekinci, Eliçe'nin yıllar önce verdiği müstehcen pozları yayınlamıştı.

Pınar Eliçe ise bu pozlarını sahiplenerek, "Biz onunla aynı meslekte olamayız, aynı kategoride olmayı da kabul edemiyorum. Aynı statüde değiliz. Bazı insanlara haddini bildirmek ve nerede olduğunu göstermek gerekir. Herkes haddini bilip ayağını denk alacak. Halk herkesin yaptığı işi, verdiği emeği biliyor zaten" dedi.

Eliçe devamında ise "Ben geçmişimle gurur duyuyorum. Ben herkesin geçtiği reçeteyi uyguladım, reçete buydu bu kadar" demişti.

Tuğba Ekinci sosyal medyadan şunları söyledi:

"Üç gündür eleştiri dozunu kaçıran Pınar Eliçe, bu nasıl reçete? Aynı dönemin isimlerinde görmedik resimlerinde göğüs ucunu, külodunu, çamaşırını ben dahil resim çektirmenin seviyesi olduğunu herkes biliyor 70'lerden beri."