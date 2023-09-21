Tuğba Özay'dan Atatürk'e hakaret eden imam hatipli için ceza önerisi geldi

İstanbul'daki bir lisede, Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli A.E.S (17) tutuklandı. Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından bu gence verilmesi gereken cezayı açıkladı.

Tuğba Özay'dan Atatürk'e hakaret eden imam hatipli için ceza önerisi geldi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği ortaya çıkmış ve sonrasında da emniyet harekete geçmişti.

Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilmiş ve olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu saygısızlığı yapan gençle ilgili olarak çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı. Tuğba Özay da konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

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Süreci değerlendiren Özay gence verilmesi gereken cezayı da açıkladı. İşte o paylaşım:

"Bugün izlemekten utanç duyduğum sözde bu ülkenin bir gencinin, sosyal medyada yayılan videosuna istinaden şunu söyleyebilirim ki; öyle bir nesil yetiştirmeye çalışılıyor ki Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı ve hatta Türkiye Cumhuriyeti düşmanı...

Bana göre Atatürk düşmanlığı yapanlar esasında Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığını içlerinde barındıranlardır! Bu çocuğu da tek başına değerlendirmek yanlış olur.

Bu çocuğu kimler, nasıl bir şekilde yetiştiriyorlar? Öğretmenleri kim? Ailesi kim? Nereye ve kimlere hizmet ediyorlar? Bence asıl bunlar araştırılmalı, bunlar soruşturulmalı ve hatta yargılanmalıdır!

Çünkü ben bu tip davranış biçimlerinin ardında örgütlü bir topluluk olduğunun bilincinde bir yurttaşım. Asıl sorun da budur keza! Şimdi bu genç tutuklanmış, ilk mahkemede çıkar kanaatimce…

Bence tutukluluk süresi boyunca verilecek en güzel ve en doğru ceza Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm yaşamını okuması, öğrenmesi ve özetini yazmasıdır!

Hatta okuduğu okulda nasıl ki Kuran-ı Kerim’i hatmettiriyorlar şu an bulunduğu yerde de NUTUK’u hatmetmesi gereklidir! Örneğin dünyada 35 ülkede heykeli olan, 120 tane caddeye ve 35 tane meydana adı verilen Tek lider Ulu Önder Mustafa Kemal #ATATÜRK'tür!

Bu çocuğa bunlar öğretilmelidir örneğin! Şimdi ben bu çocuğa buradan biraz da onun anlayacağı dilden yazayım hani o da okuduğu okuldan dolayı; Hz. Muhammed der ki ; küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir!

Ve yine bu zihniyetin anlayacağı dilden bir ayetle konuyu sonlandırıyorum; çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, ahirette de çetin bir ceza vardır ! Allah bilir , siz bilmezsiniz ..! Nûr Suresi 16. Ayet ..

Haaa anlamayana da biz Türkler şöyle deriz ; İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR"

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