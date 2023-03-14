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İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz

İmam Hatip mezunu Avrupa'da yaşayan vatandaşın 2019'daki isyanı sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 08:57
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İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki

İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
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İşte İlave TV'nin mikrofon uzattığı vatandaşın iktidara isyanı;

"En fazla yüzde 15 almalıydı"

"Ekonomi dibe vurmuşken bu iktidar küçük ortağıyla yerel seçimlerde yüzde 52 alıyorsa vah benim ülkeme diyorum. Uyumaya devam diyorum. Büyükşehirleri kaybetmiş benim için yüzde 52 almamalıydı. En fazla yüzde 15 almalıydı. O da kemikleşmiş siyasal islam oyu olmalıydı. 

"Ülkenin insanı tek bir mevzuda uyanıyor"

Bizim ülkenin insanı tek bir mevzuda uyanıyor. Bu bölünme değil, bu vatan tehlike altında değil... Eğer bu ülkenin insanları cebine dokunulmuşsa, tencerede pişen yemek azalmışsa, arabasına benzin koyamıyorsa, yazlığa gidemiyorsa o zaman uyanır. 

Ülkede adalet bitmiş, ülkenin tehdit algılaması değişmiş, bunlar ülkenin uyanmasına vesile olmamakta. 

Adalet için ayağa kalkmayan bir haktan bahsediyoruz.

Ne zaman ki yazlığına gidemez duruma gelmiş o zaman biraz biraz uyanmaya başlamış. İnanın bana Tayyip Erdoğan bugün insanlara yazlığını, kışlığını, arabasını, benzinini 2002-2007/8 aralarındaki gibi dolar 2 lirayken 1.10'lara inmişken 4000 TL verebilmiş olsaydı bugün hala Erdoğan 1100 değil 10 bin 100 Saray'la oturmasına kimse ses çıkarmazdı. 

"Yargının bir kişiye bağlanmasına itiraz edilmeliydi"

Halbuki bölünmüşlüğe, kutuplaştırmaya, ülkenin insanlarının değersizleştirilmesine, ülkenin mahkemelerinin yargısının tarafsız olması gerekirken bir kişiye bağlanmasına itiraz edilmeliydi. 

Esas gerekli duruş, karakterli duruş bir halkın duruşu böyle olmalıydı. 

Ama ülkenin maalesef geldiği nokta bu. Ülke tamamen yozlaştırılmış, tamamen karakterinden, kendi haysiyetinden maalesef diyorum ödün vermiş...

Ülkede haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk tavan yapmış..."

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