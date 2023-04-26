TÜGVA'nın CHP'ye kumpası ortaya çıktı. Torpil listelerini açıklayan isim WhatsApp yazışmalarını ifşa etti

Gazeteci Metin Cihan geçtiğimiz yıl kendisine ulaşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgelerini paylaşmış ve devletin pek çok kurumundaki kadrolaşmalarda TÜGVA'nın payını ortaya çıkarmıştı.

Belgelerin Ramazan Aydoğdu tarafından sızdırıldığı anlaşılmış ve Aydoğdu tutuklanmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan davayla ilgili yeni bilgileri paylaştı.

Aydoğdu'nun 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyleyen Pehlivan, "Kısa süre önce 205 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Aydoğdu da bilirkişi raporuna yanıt verdiği 63 sayfalık bir savunmayı 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. İşte Ramazan Aydoğdu, 17 Nisan 2023 tarihli o savunmasında, eski yöneticisi olduğu TÜGVA’ya dair çok çarpıcı ifşalarda bulundu. O ifşalardan biri de dönemin TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarıydı" diye yazdı.

23 Kasım 2018 gününe ait yazışmada, TÜGVA Başkanı Eminoğlu'nun kurumun yöneticisi Aydoğdu'ya 12 görsel yönlendirdiği ve bu görsellerde terör örgütü yöneticilerinin yer aldığı, görsellerin "#CHPyeAdayÖnerim" hashtagiyle paylaşılmasının istendiği görülüyor.

Aydoğdu dava dosyasına giren savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yazışmalar o dönem TÜGVA genel başkanı olan Enes Eminoğlu ile aramızda geçmektedir. Birinci yazışmada, Enes Eminoğlu’nun farklı bir kullanıcıdan almış olduğu görsellerinde bölücü terör örgütlerinin resimleri olan bazı fotoğrafları şahsıma gönderdiği, yine bir başka kullanıcıdan aldığı net şekilde görülen ‘#CHPyeAdayÖnerim’ tag çalışmasının kimliğini ve ‘21’de aynı anda girelim inş’ cümlesini şahsımla paylaştığı net şekilde görülmektedir.

İkinci yazışma ekranında, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu şahsımla bir WhatsApp ekran fotosu olduğu tahmin edilen bir resim paylaştı ve hemen altına ‘Yunus Becit paylaşın demiş il grubuna’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine benim kendisine ‘Kurumsaldan mı abi’ dediğim, buna cevaben Enes Eminoğlu’nun ‘Şahsidendir’ diyerek cevap vermesi üzerine, benim ‘Abi bu sıkıntı olmaz mı’ diyerek tepki gösterdiğim net şekilde okunmaktadır."