TÜGVA Başkanı sahte Kılıçdaroğlu broşürü dağıtırken yakalandı. CHP'liler suç üstü enselendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki sahte broşür ve yalan iddialara bir yenisi eklendi. CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Kılıçdaroğlu’nun söylemediği sözlerin yer aldığı sahte broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı.

Broşürleri dağıtan kişinin, iktidara yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğu öne sürüldü. Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı görüntülerde, Yumurtacı olduğu belirtilen kişi broşürleri dağıttığını kabul etti.

Söz konusu broşürlerde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve "Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası" ve "LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?" ifadeleri yer aldı. Görüntülerde ise CHP adayı Ütebay'ın sahre broşürleri dağıtırken suçüstü yaptığı kişilerle konuşmaları duyuldu.

Ütebay Kılıçdaroğlu'nun "1 metrekarelik bez parçası” demediğini vurgularken, Yumurtacı, olduğu belirtilen kişi CHP liderinin bu sözleri "bir televizyonda" sarf ettiğini ileri sürdü. "Hangi televizyonda?" sorusuna ise "Sizin televizyonda, bizim televizyonlara çıkmıyor ki zaten" yanıtını verdi.

Bu kişi, "İlk Oy Hareketi'nin ilçe temsilcisi" olduğunu savunurken, polisi olay yerine çağıran CHP'liler "Sen TÜGVA'nın Esenler şube başkanısın" dedi. Görüntülerde ise daha sonra beyaz bir arabaya binen kişinin, TÜGVA Esenler kartviziti net bir biçimde görüldü.

KAFTANCIOĞLU'DAN SAHTE BROŞÜR TEPKİSİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahte broşürü dağıtanlar arasında Esenler belediyesi çalışanı ve TÜGVA temsilcisinin bulunduğunu belirtti. Videoda da Esenler belediyesi çalışanı olduğu iddia edilen Şeref Yumurtacı’nın broşür dağıttığını kabul ettiği görülüyor.

Kaftancıoğlu, Yumurtacı’nın olaydan bir gün önce Esenler emniyeti müdürünü ziyarete gittiği anların fotoğrafını da paylaştı.

"Ve ayrıca İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarından orijinal broşürlerimizin şekli taklit edilerek üretilen sahte broşürlerin kolluk marifetiyle toplatılması kararını da hızlıca bekliyoruz.

Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız Gİ-DE-ÇEK-Sİ-NİZ!"

"Bu broşürlerde suç unsuru yoktur diye bir karar verilirse eğer, yarından itibaren tüm İstanbul’a AKP şablonunda logolarını kullanarak Erdoğan imzasıyla yaptıklarının söylediklerinin (bizde yalan olmaz) dağıtılması suç olmaz bu durumda. Öyle değil mi?"

"Bu arada sahte broşür yapan ve dağıtırken yakalanan şahıs daha dün Esenler Emniyet müdürünü ziyarete gitmiş. Şu anda ise Esenler Emniyetinde “savcı talimat vermiyor, suç unsuru olmayabilir, bir şey yapamayız vs.vs.” diyor olmalarının da sebebi anlaşıldı böylece #AzKaldı"