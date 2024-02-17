TÜGVA’nın yarışmasına katılmayı reddeden öğretmene ceza

Kaynak: Cumhuriyet
TÜGVA’nın yarışmasına katılmayı reddeden öğretmene ceza
Tekirdağ’da TÜGVA’nın yarışmasına katılım için okullara çağrı yapıldı. Kapaklı ilçesinde bir ortaokulda görev yapan öğretmen yarışmaya katılmayı reddetti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılmayan öğretmene ceza verildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Atatürk Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği “Kitap Kurdu” adlı yarışmaya öğrencilerinin katılım göstermesini reddetti.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, yarışmaya katılmayı reddeden öğretmen, okul müdürüne “Kitapların içeriğinde dini ve siyasi öğeler bulunuyor” yanıtını verdi. Bunun ardından Kapaklı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA’nın yarışmasını reddeden öğretmene kitapları okumadığını ve yarışmaya katılmama kararını internetten araştırma yaparak karar verdiğini ifade etti.

ÖĞRETMENE CEZA VERİLDİ

Öğretmene “Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirtilen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri korumamak” gerekçe gösterilerek 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verdi.

Ayrıca bu öğretmen görev tanımı dışında olduğu ifade edilen başka işleri yapmayı da sendikalar kanununu hatırlatarak reddetti. Öğretmene kınama cezası da verildi. Aynı okuldan bir başka öğretmen ise öğrenci ve velilerin de bulunduğu bir WhatsApp grubundan, okul müdür yardımcılarını çıkardığı gerekçesiyle uyarı cezası aldı.

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, söz konusu uygulamalara karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını ifade ederek “Bu cezalar hakkını arayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına sahip çıkan öğretmenleri sindirme çabasıdır. Sendikamız hiçbir üyesini yalnız bırakmayacak, bu uydurma cezalara boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
TÜGVA çocuklara ‘tesettür defilesi’ yaptırdı
TÜGVA'ya 'yurt yapılsın' diye verilmişti, çürümeye terk edildi
Okullarda öğrencilerden Filistin için para toplanıyor. TÜGVA ve İHH başrolde
TÜGVA kamuda torpilde yöntem değiştirdi. Karekod iddiası
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı
Son Haberler
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı
Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu Gündem
Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu
Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot
18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı Ekonomi
18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı Dünya
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı
Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde Kültür Sanat
Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin