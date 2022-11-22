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  • Trafik cezalarına büyük zam. Sıkı durun haşırt dı bilekbord zam geliyor

Trafik cezalarına büyük zam. Sıkı durun haşırt dı bilekbord zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi usulü kanununa dayanarak yüzde 50 azaltma yapmazsa 2023'te geçerli olacak trafik cezası tarifesi belli oldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:49
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Trafik cezası tarifesine büyük zam. Sıkı durun haşırt dı bilekbord zamlar kapıda

Trafik cezalarına büyük zam. Sıkı durun haşırt dı bilekbord zam geliyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıklamıştı. Buna göre Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, vergi usulü kanununa dayanarak yüzde 50 azaltabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranda herhangi bir azaltma yapmaz ise 2023'ün trafik cezası miktarları şöyle olacak:

Park ihlali cezası 436 TL’ye, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 953 TL’ye,

Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya,

Emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya,

Engelli otopark işgali 392 liradan 874 liraya,

Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 534 liraya,

Alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya yükselecek.

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Cezalar Caydırıcı değil, trafikte düzelme olmaz
22.11.2022 09:11
Bu cezalar halen çok gülünç, caydırıcılığı olamaz. Ülkede trafik kurallarına uyan çok az bir kesim var. Gerisi ne yaya geçidi, ne yanol-yolver tabelasına dikkat ediyor. Toplutaşım ise kural tanımıyor  
 
vatandaş
22.11.2022 09:08
Asgari ücrete de en az bu oranda zam yapılsın  
 
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