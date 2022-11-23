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  • İstanbul'da trafik rekor kırdı. Yakıta zam geliyor herkes işe arabayla gidiyor.

İstanbul'da trafik rekor kırdı. Yakıta zam geliyor herkes işe arabayla gidiyor.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatinin gelmesiyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:01
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İstanbul'da trafik bakın yüzde kaç oldu. Bu bir rekor. Yakıta zam geliyor herkes işe arabayla gidiyor

İstanbul'da trafik rekor kırdı. Yakıta zam geliyor herkes işe arabayla gidiyor.
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da iş çıkış saatlerine doğru başlayan yağmur trafikte de etkisini göstermeye başladı. 

Yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde meydana gelen kaza sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

 

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Hüseyin Korkmazoğlu
23.11.2022 19:28
Taksi ücretleri de çok pahalı, üstelik taksi bulmak lotoyu tutturmak dan daha zor. İstanbul'da özellikle eskiden kötü hava koşullarında hiç kimse özel araç kullanmazdı. Şimdi tam tersi.  
 
Yalçın Türk
23.11.2022 19:10
sokaklar ırak iran suriye ukrayna rusya plakalı araçlarla dolu, MN MS vs. gibi geçiçi oturma izniyle araç aranları saymıyorum bile bunları çıkarsan yoğunluk %40 'ı geçmez..  
 
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