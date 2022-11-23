İstanbul'da trafik rekor kırdı. Yakıta zam geliyor herkes işe arabayla gidiyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul'da iş çıkış saatlerine doğru başlayan yağmur trafikte de etkisini göstermeye başladı.
Yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde meydana gelen kaza sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
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