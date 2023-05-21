Tüm Türkiye bu anı bekliyor: Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih ve saat belli oldu

Türk siyaseti Sinan Oğan'ın yapacağı destek açıklamasına odaklandı. Oğan'ın ekibi tarafından yarın basın toplantısı yapacağı duyuruldu.

Tüm Türkiye bu anı bekliyor: Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih ve saat belli oldu

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, aldığı yüzde 5,17'lik oy oranı ile Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki oy farkı göz önüne alındığında ikinci turun kritik ismi haline geldi.

İttifaklar ile yapılan görüşmelerden sonra Oğan'ın kime destek vereceği merak konusu olurken son tahmin ise Fatih Portakal'dan geldi ve "Erdoğan'a destek vereceği" yönünde oldu.

Oğan'ın, 22 Mayıs Pazartesi günü Ankara'daki bir otelde düzenleyeceği basın toplantısında "destek" kararını açıklaması bekleniyor.

Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Önceki gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" demişti.ogan-kilicdar.jpg​​​​​​​

SON TAHMİN FATİH PORTAKAL'DAN

Türk siyasetinin odak noktası haline gelen Sinan Oğan'ın kararı hakkında tahminini açıklayan Gazeteci Fatih Portakal şu açıklamayı yaptı:

"Tablo kanımca şöyle: Kılıçdaroğlu “acaba kazanır mıyım” diyor, Erdoğan temkinli ihtiyatlı. Ama onun da acabası var. Ata ittifakı, Özdağ ve Oğan’a gelince. Sinan Oğan, İnce havalarında şu an.

Gönlünün olmasa da aklının Erdoğan’dan yana olduğunu düşünüyorum. Yani duygusal bir bağ kesinlikle yok. Çünkü o da Erdoğan’ı biliyor. Özetle buna siyasette gelecek planlaması diyorum, rasyonel olarak baktığımda önde gidenin yanında olmak! Yanlış da değil. Ama ilkeli de değil."

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