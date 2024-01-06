TÜPRAŞ'tan flaş karar. 196 Milyon dolar kaybı göze aldılar

Kaynak: Haber Merkezi
TÜPRAŞ'tan flaş karar. 196 Milyon dolar kaybı göze aldılar
Tüpraş 196 milyon doları kaybı göz aldı, fuel oil dönüşüm tesisine tam 92 gün ara verdi.

Türkiye'nin en önemli petrokimya tesislerinden biri olan Tüpraş'tan flaş bir karar geldi. Tüpraş, İzmit Rafinerisindeki fuel oil tesislerinde 1 Mart'tan itibaren 92 günlüğüne durduracağını açıkladı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ Tüpraş'ta rutin bakım nedeniyle ara verileceği belirtildi. Üretime 3 aylık ara verilmesine neden olarak periyodik bakım olduğu açıklandı. İzmit rafinerisinde bulunan fuel oil dönüşüm tesisindeki faaliyetlerin periyodik bakım çalışmasının 92 gün ara verileceği kaydedildi.

KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNA AÇIKLAMA YOLLANDI

Tüpraş konuyla ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformuna KAP'a açıklama yollandı. Açıklamada ayda yaklaşık 300 bin ton azalma öngörüleceği ifade edildi. yapılan açıklamada, bakım nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 300 bin ton azalma öngörüldüğü kaydedildi.

KAP'a yollanan açıklamada, İzmit rafinerisinde bulunan fuel oil dönüşüm tesisimizde, teknik olarak 5 yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışmasının 1 Mart'tan itibaren başlayacağını belirtildi. Durma nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmediği belirtilirken, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı beklendiği açıklandı.

FAVÖK NEDİR

FAVÖK, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık anlamına gelen ve şirket değerlemeleri için tüm dünyada geçerli olan bir analiz yöntemidir.

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