Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi

Profesyonel turist rehberi olan 59 yaşındaki Selim Kavuncuoğlu'nun Sultanbeyli'de bir mahalle arasında dükkan kiralayıp yaptığı kotra görenleri hayrete düşürdü.

TEK BAŞINA İNŞA ETTİ

Samimi Haber'de yer alan habere göre, Sultanbeyli'de genelde işyerlerinin olduğu bir sokakta apartman altında bulunan 70 metrekare dükkanda 4 yıl önce tek başına inşa etmeye başladığı kotrası yelken direği haricinde tamamlanarak kamyona yüklendi.

URLA'DA DENİZE İNDİRİLECEK

Özel vinçli kamyon getirilerek yüklemesi yapılan 9 metre uzunluğundaki kotra ve Ege’ye doğru yola çıktı. Önce Akhisar'da yelken direği takılacak olan kotra daha sonra Urla'da denize indirilecek.

“DÜKKANDAN BÖYLE BİR ŞEY ÇIKINCA ŞAŞIRDILAR”

4 yıl boyunca işinden artan zamanlarda kotranın yapımı ile ilgilenen Selim Kavuncuoğlu "Zor bir süreç oldu. Uzun süre gelemediğim günler oldu. Plan dahilinde yapıldı. Şimdi Akhisar'da bir atölyeye gidiyor ve orada özel direği imal edilecek.

Bittiği zaman Urla'dan denize indireceğiz. Herkes burada ne yaptığımı merak ediyordu. Dükkandan böyle bir şey çıkınca şaşırdılar tabii. Sultanbeyli'de bir mahalle arasında bunu beklemiyorlardı" dedi.