Türk bayrağına sarılı oyalı yazma ve bebek patiği duygulandırdı

(DHA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman ve ilçelerindeki meydana gelen hasar nedeniyle bir çok ev kullanılamaz hale geldi.

Depremzedeler için Çorum’dan gönderilen yardım kolilerinin birinin içerisinden çıkan Türk bayrağına sarılı çeyizlik yazmalar ve bebek patiği depremzedeleri duygulandırdı.

Yardım kolilerinin içerisinden çıkan miniklerin notlarında ise " Kalbimiz ve dualarımız sizinle" diye yazıyordu. Türk bayrağı, belediye tarafından kurulan konteynere asıldı.