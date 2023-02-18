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Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz

Kahramanmaraş depremi sonrası liyakat tartışmaları yeniden gündemdeyken Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi..

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:50
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı

Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne yol açan depremler sonrası liyakat tartışması yeniden alevlendi.

En son Karabük Mimarlık Fakültesi Dekanlığına bir ilahiyatçı atandığı ortaya çıkınca dekan istifa etmek zorunda kalmıştı.

ÖZDİL’DEN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Konuyla ilgili Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil mesajında; “Afad’ın başına tasavvufçu koyanlar, mimarlık fakültesine imam dekan atadı… İnşaat fakültesine müezzin dekan atanmaması gerçekten bilime aykırı!” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR DEPREMİ KADERE BAĞLAMIŞTI

Özdil’in paylaşımı akıllara deprem sonrası ortaya çıkan yıkım görüntüsünü kadere bağlayan iktidarın açıklamalarını getirdi.

Deprem sonrası on binlerce insan göçük altında kurtarılmayı beklemiş, iktidarın yardım, organizasyon gibi konularda yetersiz oluşu, depremzedeleri şaşkınlığa ve öfkeye sevk etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise deprem sonrası gittiği Pazarcık'ta bir depremzedeye söylediği, "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” sözü dikkat çekmişti.

HATİPOĞLU: “KADER BU DEĞİL”

İktidara yakınlığı ile bilinen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bile deprem sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan’ın açıklamasına rağmen bilimi öne çıkarmış "Geçmiş olan süreçte [bilim insanlarını] dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader, akıllı düşünmektir. Kader tedbir almaktır. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili peygamberimiz," ifadelerini kullanmıştı

Uzmanlar depremler ne kadar büyük olursa olsun, kurallara uygun bir şekilde inşa edilmiş binaların ayakta kalması gerektiğini belirtiyordu.

BİLİME UYULMAMASININ BEDELİNİ TÜRK HALKI CANIYLA ÖDEDİ

Son yaşanan Kahramanmaraş deprem ile beraber rant amacıyla, bilim dikkate alınmadan fay hatları üzerine denetimsiz şekilde yapılan binaların bedelini ise içinde yaşayan binlerce Türk vatandaşı canıyla ödemiş oldu…

İşte o paylaşım:

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